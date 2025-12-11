Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Fenerbahçe’yi yendi ve ligde tek namağlup takım oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2025 21:28 Son Güncelleme: 11.12.2025 22:00

VakıfBank, Fenerbahçe’yi yendi ve ligde tek namağlup takım oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve ligin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, Fenerbahçe’yi yendi ve ligde tek namağlup takım oldu
  • ABONE OL

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'a 25-14, 21-25, 25-17, 23-25 ve 13-15'lik setler sonucu 3-2 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

VakıfBank ise ligde 10'da 10 yaparak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran tribünde seyretti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonucu şu şekilde:

THY - Aydın BBSK: 2-3

Zeren Spor - Galatasaray Daikin: 3-2

ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank, Fenerbahçe’yi yendi ve ligde tek namağlup takım oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz