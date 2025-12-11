Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Zeren Spor, Galatasaray Daikin'i mağlup etti
Giriş Tarihi: 11.12.2025 21:06 Son Güncelleme: 11.12.2025 21:08

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)

Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10

Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)

