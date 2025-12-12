Aleksander Sliwka: Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum

Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, takımın başarısına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.



Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, Ankara'nın büyüklüğü, atmosferi ve kulübün profesyonel yapısından duyduğu memnuniyeti anlattı. Polonyalı smaçör, Türkiye'de yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyduğunu belirtirken, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Bogdanka LUK Lublin maçında sahada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Kulübün basın ekibine açıklama yapan Sliwka, "Halkbank'taki ortamdan gerçekten çok etkilendim. Kulüp, oyuncularına çok iyi bakıyor ve iyi voleybol oynayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Özellikle toparlanma sürecimde, kulübün profesyonel yapısı her geçen gün daha iyiye gitmemde büyük rol oynuyor" dedi.



Yaşadığı sakatlığın ardından ilk maçına CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin ile oynanan karşılaşmada çıkan Aleksander Sliwka, duygularını şu sözlerle paylaştı:



"Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluydum. Açık konuşmak gerekirse bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yeniden sahadaki duyguları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Bu durum, rehabilitasyonu en kısa sürede tamamlamak için bana ekstra enerji veriyor. Polonya'da oynamak benim için her zaman özel. Ülkemde taraftarlar voleybolu çok seviyor ve bunu Lublin'de oynanan maçta net şekilde hissettik. Polonya'da farklı bir kulübün formasıyla sahaya çıkmak benim için yeni bir duyguydu ama sahada olduğum her an tek isteğim şey maçı kazanmaktı. En kısa sürede takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum. Elbette iyi sonuçlar alarak taraftarlarımıza çok fazla mutluluk yaşatmak istiyoruz. Başkent Voleybol Salonu'nda görüşmek üzere."



Sliwka, Türkiye'nin Polonya'dan farklı bir ülke olduğunu, ancak Ankara'nın büyüklüğünün kendisini özellikle şaşırttığını da sözlerine ekledi.