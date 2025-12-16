Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlik karşısında galip
Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:53

Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlik karşısında galip

SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

AA
  • ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Gökcen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Arslan Ekşi, Alonso, Can Koç)

İstanbul Gençlik : Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias, Polonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)

Setler: 23-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-9

Süre: 144 dakika

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz