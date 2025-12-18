Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe’de 20 yıllık dönem sona erdi! Ayrılık açıklandı
Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:02

Fenerbahçe’de 20 yıllık dönem sona erdi! Ayrılık açıklandı

Fenerbahçe’de sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrılığı açıklandı. Dariusz Stanicki, 2005 yılında anlaştığı sarı-lacivertlilerde çeşitli görevlerde rol almıştı.

AA
Fenerbahçe’de 20 yıllık dönem sona erdi! Ayrılık açıklandı
  • ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybol takımlarımızın sportif direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı dönem boyunca voleybol şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur. Kulübümüzün değerlerini her zaman sorumluluk bilinciyle temsil eden; bilgi birikimi ve tecrübesiyle sporcularımıza ve teknik ekiplerimize katkı sunan Sayın Dariusz Stanicki'ye, bugüne kadar vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de 20 yıllık dönem sona erdi! Ayrılık açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz