Dönerler Saran'dan!

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bir dönerci sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a seslenip "Bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta salı günü tüm öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağım, top sizde" dedi. Başkan Saran paylaşıma "Sözünü tut" yorumu atınca bazı öğrenciler Salı gününü beklemeden dükkanın önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Çocuklar bedava dönerlerini yerken, Ümran Kılınç, SABAH Spor'a şu açıklamayı yaptı: "Sadettin Başkan bizi mutlu etti. Biz de sözümüzü tutacağız. Salı günü 100 kilo tavuk döneri ayranla birlikte öğrencilere dağıtıp onlar için çalışacağız."

MÜTHİŞ BULUŞMA!

FIFA Dünya Kupası 2026 final kura çekimi öncesinde Ruffles, büyük bir kampanyasına imza attı ve Alexia Putellas, Messi, Beckham, Steve Carell ile Thierry Henry gibi dünya çapındaki yıldızları bir araya getirdi. Ünlü isimlerin yer aldığı, 5 arkadaşın büyük turnuva öncesi düzenlediği maç izleme partisinde 'kim ev sahipliği yaptı ve Ruffles'ı kim getirdi' tartışmas-ı nı sonuçlandıran eğlenceli bir grup görüntülü görüştü.



ANADOLU EFES KAZANMAYI BİLDİ

EUROLEAGUE'IN 16. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i 87-64 mağlup etti. Periyotlar 17-28, 18-9, 16-26 ve 13-24 sona ererken lacivert- beyazlılar, Avrupa'da 3 maç aradan sonra kazandı ve Avrupa'da 500. galibiyetine imza attı. Diğer sonuçlar: Eurocup'ta Türk Telekom-Bresse: 76-80, Venezia-Bahçeşehir: 94-85, Şampiyonlar Ligi'nde Igokea-G. Saray: 65-82, Mersin-Oostende: 84-76, Bursa-Hapoel Holon: 83-92, FIBA Avrupa Kupası'nda Aliağa-Zaragoza: 98-75, Kadınlar EuroLeague'de G.Saray-Bourges: 80-62.

EROL BULUT GİTTİ DEMİREL GELİYOR!

EMRE Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ekim ayında takımın başına geçen Erol Bulut ile Antalyaspor'un yolları ayrıldı. Son olarak Galatasaray'dan alınan 4-1 yenilgi ayrılık kararını tetikledi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı takımda 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Böylece Süper Lig'de 16 haftada 12 takımda toplam 15 hoca değişikliği oldu. Bulut'un yerine G.Birliği'ndeki görevinden istifa eden Volkan Demirel'in adı geçiyor.