Başkan Erdoğan, milli tekvandocuları kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası dereceleriyle tekvandoda zirveye çıkan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İLBANK Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Gençlik Olimpiyatları ve İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dereceleriyle tekvandoda önemli başarılar kazanan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.