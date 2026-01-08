Fenerbahçe’de Ramil Guliyev göreve getirildi!

Fenerbahçe'de yeni atletizm şube sorumlusu belli oldu. Sarı-lacivertliler, atletizm şube sorumluluğu görevine Ramil Guliyev'in getirildiğini açıkladı.

Kulüp binasındaki imze töreninde Fenerbahçe Atletizm Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural ile Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan da yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya ve Avrupa Şampiyonu apoletli sporcumuz Ramil Guliyev, Atletizm Şubemizin yeni sorumlusu oldu. Yeni Şube Sorumlumuz Ramil Guliyev'e görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Atletizm Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."