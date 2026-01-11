Fenerbahçe, THY’ye kaybetti zirvede büyük yara aldı

Sultanlar Ligi'nde ikinci sırada bulunan F.Bahçe Medicana, Türk Hava Yolları'na 3-2 yenilerek zirve yolunda yara aldı.Son sette 25-15 ile 2-2 eşitliği yakalayan F.Bahçe maça tutundu. Ancak tie-break setinde hücumda daha etkili olan THY karşılaşmayı kazandı.Eczacıbaşı-İlbank: 3-0, Göztepe-Aydın: 3-0, Zeren-Bahçelievler: 3-0, G.Saray-Kuzey Boru: 3-1, Aras- Nilüfer Bld: 3-0.