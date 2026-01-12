Haber turu

Erzurum, Sivas'tan galibiyet çıkardı

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Erzurumspor, Sivasspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son 3 maçında yenilgi yüzü görmeyen mavi-beyazlılar, bu sonuçla zirvedeki iddiasını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Erzurum, 41'de Benhur Keser, 90+3'te de Crociata'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Diğer sonuçlar: Pendik-Bodrum: 0-0, Keçiörengücü- Hatayspor: 5- 0, Sarıyer-Iğdır: 1-0.

Süper Kupa, Barcelona'nın

İSPANYA Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona ile Real Madrid'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği dev maçta Katalan ekibi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Barcelona'nın gollerini 36 ve 73. dakikalarda Raphinha, 45+4'te ise Lewandowski kaydetti. Madrid ise 45+2'de Vinicius ve 45+6'da Gonzalo ile golü buldu. Barcelona'nın kaptanı De Jong, 90+1'de direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Katalanlar, Süper Kupa'yı üst üste 2, toplamda ise 16. defa müzesine götürmeyi başardı. Milli yıldız Arda Güler, maçın 68. dakikasında Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Basketbolda 'Fırtına' var!

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst sıralar için mücadele eden Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Mersinspor'u 82-79 mağlup etti. İlk devre 51-46 bordo- mavililerin üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'da Taylor, 16 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Cem Ulusoy 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bordomavililer, üst üste 6, toplamda 10. galibiyetini aldı. Mersin ise 11'inci yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir: 89-58, Aliağa-Tofaş: 76-82.

VakıfBank, Kartal'ı rahat geçti

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin lideri VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendi. Burhan Felek'te oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-14 ve 25-23 alan sarı-siyahlılar, üçüncü seti 25-23 kaybetti. Ancak bir sonraki seti 25-14 kazanarak ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 10. kez yenildi. Efeler Ligi: Gebze Bld-Bursa Bld: 3-2, Altekma-G.Saray: 1-3, F.Bahçe-Ziraat Bankası: 0-3, Halkbank-Alanya: 3-1.