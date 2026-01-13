Yeni yıldızlar için büyük fırsat!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen 'GençLig' projesinin 2026 lansmanı dün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. TÜGVA tarafından "GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası" olarak duyurulan projeye, liseli bütün öğrenciler başvurabilecek. Etkinliği destekleyen kulüp yöneticilerine teşekkür eden Bilal Erdoğan, "GençLig projemiz çok büyük bir organizasyon. 60 bin lise öğrencisinin yarışmasını bekliyoruz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları bu turnuvaları takip edecek. Yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için önemli bir fırsat olacak. Futbolun bizi birleştiren, bu milletin kardeşliğini temsil eden çok ciddi bir alan olduğunu da hatırlatma fırsatı olsun inşallah."



GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Turnuvanın, gençleri spora yönlendirmesi açısından önemli olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Futbolun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özelikle çağımızda gençlerimizi tehdit eden dijital bağımlılık ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bütün gençlerimizi spor tesislerine davet ediyoruz" ifadesini kullandı.



EFSANELERDEN TAM DESTEK

Maslak'taki Volkswagen Arena'da düzenlenen törene TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım'ın hocası Montella, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, teknik direktörler Emre Belözoğlu, Rıza Çalımbay, Arda Turan, eski yıldızlar Mesut Özil, Mario Jardel, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Moussa Sow, Ümit Karan, İlker Yağcıoğlu, Ahmet Dursun, Suat Kaya ile birçok isim katıldı.



60 BİNDEN 60 KİŞİ ÇIKSA ÖNEMLİ KATKI OLUR

Organizasyonda hazır bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Öncelikle Bilal Bey'e ve TÜGVA'ya bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak. Kulüp başkanlarımız da bu işin içinde... 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Futboldaki temiz eller operasyonu kapsamında birçok futbolcu ceza aldı. Bu yüzden alttan gelen gençlerimiz bizim için çok önemli olacak. Federasyon olarak, STK'lar olarak, kulüplerimiz olarak gençliğe önem vermemiz lazım" yorumunu yaptı.



GÖSTERİ MAÇI 8-8 BERABERE BİTTİ

Tanıtımda gösteri maçı da yapıldı. Teknik direktörlüğüne Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takım, Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımla karşılaştı. Protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı mücadele 8-8'lik eşitlikle sona erdi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Organizasyona katılanlar, katil İsrail'in soykırımı altındaki Filistin'e destek amacıyla "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" pankartı açtı.