Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:29 Son Güncelleme: 17.01.2026 16:30

Galatasaray Daikin, İlbank'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Galatasaray Daikin, İlbank’a set vermedi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında İlbank ile Galatasaray Daikin, Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-0 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)

Setler: 11-25, 15-25, 15-25

Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)

Galatasaray Daikin, İlbank'a set vermedi
