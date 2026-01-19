Altın kalpli Zeynep

Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez, tarihi başarısına bir yenisini ekledi. Bu turnuvada ana tabloya kalmayı başaran ilk sporcumuz olan Zeynep dün, Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıkan ilk Türk oldu.bu kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep,1573 Arena kortundaki ilk sette 5-2 geriye düşerken 7-5 ile kazanan taraf oldu. İkinci sete servis kırarak başlayan 23 yaşındaki sporcumuz ardından rakibinin baskısına karşılık veremedi ve Alexandrova 6-4 ile maçı 1-1 taşıdı.15 dakikalık 6. oyunla birlikte durumu 3-3'e getirdi. 5-4 ile yoluna devam eden genç sporcu, finalde 6-4 kazanarak 2 saat 37 dakikalık mücadele sonrasında turu geçti. Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Oyun sırasında top toplayıcı çocuklardan biri sıcak havanın da etksiiyle bayıldı. Bir anda yerde kalan çocuk kalkıp yeniden görev yer-i ne dönmeye çalışırken bir kez daha sarsıldı. Olayı gören Zeynep Sönmez, oyunu başlatmadı ve hemen çocuğun yanına gitti.Çocuk bu sırada bir kez daha bayılınca bu kez kucaklayan genç sporcumuz oturmasına yardımcı oldu. Zeynep Sönmez, bu hareketiyle Avustralya'daki tribünlerden büyük aldı.Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta turları geçip Türk tenisi adına tarihi başarılar elde ederken, gelirini de artırmayı sürdürdü. 3 eleme turunda toplam 181 bin dolar kazanan milli sporcumuz, ilk turu da geçerek 150 bin dolarlık galibiyet ödülünü de aldı.23 yaşındaki tenisçi, 2. turda da kazanırsa 225 bin dolar daha alacak. Genç raket kariyeri boyunca ise toplam 1.4 milyon dolar ödül kazandı. Zeynep Sönmez, 2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ise 3. tura kadar yükselerek tarihi bir başarı elde etmişti.Kariyeri boyunca üst düzey turnuvalarda 20 galibiyet alırken 23 yenilgi gördü.