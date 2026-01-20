Zeynep Sönmez’in rakibi Macar Bondar

Avustralya Açık'ta ikinci tura kalarak Türk tenisi adına bir ilki başaran Zeynep Sönmez'in rakibi Macar Anna Bondar oldu.
Melbourne kentindeki turnuvada dünya 74 numarası Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı. Rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı. İkinci tur müsabakası çarşamba günü TSİ 03.00'te oynanacak.
İkili daha önce iki kez karşılaşırken Avustralya'daki WTA Hobart elemelerindeki randevuyu Bondar, Billie Jean King Cup'taki maçı ise milli sporcumuz kazanmıştı.