Eczacıbaşı Dynavit’ten evinde net zafer!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında evinde Bahçelievler Belediyespor'u konuk ederek rakibini 25-21, 25-15 ve 25-10'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin sayısıyla başlayan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla devam etti. Setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan turuncu beyazlılar, rakibinin tüm çabasına rağmen oyun organizasyonunu bozarak seti 25-21 kazandı.

İkinci sete de etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, oyunun hakimiyetini hızla eline aldı. Kısa sürede farkı açmayı başaran ev sahibi ekip oyun organizasyonu etkili kurdu ve bu seti de 25-15 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Son sette oyun hakimiyetini sürdüren turuncu beyazlılar setin sonlarına doğru farkı 15 sayıya kadar açtı ve rakibinin organize olmasına izin vermedi. Seti 25-10 kazanan ev sahibi ekip maçtan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Aldıkları 12'er sayıyla Magdalena Stysiak ve Dana Rettke turuncu-beyazlıların en skorer isimleri oldu.