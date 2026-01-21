Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Galatasaray deplasmanında galip!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 19:53

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray Daikin deplasmanında 3-0 kazandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Daikin ile VakıfBank karşı karşıya geldi. VakıfBank, Galatasaray Daikin deplasmanından 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

VakıfBank'a galibiyeti getiren setler 17-26, 18-25 ve 15-25 şeklinde sonuçlandı.

VakıfBank'ta 20 sayı üreten Tijana Boskovic maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-siyahlı ekipte Marina Marova ise 15 sayılık performans sergiledi.

Bu sonucun ardından VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Galatasaray Daikin ise 5. kez parkeden mağlup ayrıldı.

