VakıfBank, Galatasaray deplasmanında galip!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Daikin ile VakıfBank karşı karşıya geldi. VakıfBank, Galatasaray Daikin deplasmanından 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

VakıfBank'a galibiyeti getiren setler 17-26, 18-25 ve 15-25 şeklinde sonuçlandı.

VakıfBank'ta 20 sayı üreten Tijana Boskovic maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-siyahlı ekipte Marina Marova ise 15 sayılık performans sergiledi.

Bu sonucun ardından VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Galatasaray Daikin ise 5. kez parkeden mağlup ayrıldı.