Avustralya Açık’ta Djokovic ve Swiatek üçüncü turda!

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Maestrelli'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

İtalyan raket Lorenzo Musetti ise vatandaşı Lorenzo Sonego'yu 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

SWIATEK 3.TURDA

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu olan dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova, Çek raket Katerina Siniakova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. ABD'li Jessica Pegula ise vatandaşı McCartney Kessler'i 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.