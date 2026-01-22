Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile uzattı!

Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana formasını terleten milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Elif'le sözleşmemizi uzatmak, kulübümüzün sportif vizyonunun önemli bir parçası. 19 yaşında kulübümüze katıldığından bu yana, Elif hem gelişimiyle hem de istikrarıyla kulübümüz için olduğu kadar milli takımımız için de önemli bir değer haline geldi. Kulübümüzün ve Türk voleybolunun değerli isimlerinden biri olan Elif, sahadaki katkısının yanı sıra takım kültürüne uyumu, çalışma disiplini ve karakteriyle de bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Birlikte gelişmeye ve uzun vadeli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Bu sözleşme uzatmasının, önümüzdeki dönemde takımımıza güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.Elif Şahin ise, "Bu takımda olmaya devam etmek benim için gerçekten çok özel. Burada sadece voleybol oynamıyorum; birlikte güldüğümüz, zorlandığımız ve başardığımız kocaman bir ailenin parçasıyım. Her gün daha iyisini yapmak için beni motive eden bir ortamın içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Bu formayı giymeye, bu kulüp için mücadele etmek ve bu yolculuğa birlikte devam etmekten son derece mutluyum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum; birlikte daha nice güzel anılar ve başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.