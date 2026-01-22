Kortların pırlantası

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tarih yazmaya devam ediyor. Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki milli tenisçimiz, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci tur maçında dünya 74 numarası Macar Anna Bondar ile karşılaştı. 7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu. Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı. Avustralya'daki dünya arenasında gönüllerde taht kuran Zeynep Sönmez, üçüncü turda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti. Mücadele yarın gerçekleşecek.





KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM!

Avustralya'da Türk taraftarların büyük desteğini alan Zeynep Sönmez, duygularını şöyle anlattı: "Melbourne'deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı. Kendimi İstanbul'da, evimde gibi hissettim. Maçın başlangıcında oldukça gergindim. Kortu, gerçekten çok sevdiğim Blinkova ile paylaşmak güzeldi. Tribünlerden gelen enerjiyi iliklerime kadar hissettim. En büyük hayalim, bir grand slam kazanmak. Şu an sadece sonuçlara odaklanıyorum."

FİLİSTİN'İ UNUTMADI

Zeynep Sönmez, tenisçilerin raketlerindeki titreşimi engellemek için kullandıkları aparatta "karpuz dilimi" simgesine yer vererek Filistin'deki soykırıma dikkat çekti. Filistinlilerin azim ve direnişinin simgesini temsil eden "karpuz dilimi"ni raketinde kullanan Zeynep, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Daha önce de maç kıyafetine 'kar - puz dilimi' rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti.