Avustralya Açık’ta Sinner ve Anisimova, 4. turda!

Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:03

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki turnuvanın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Sinner, 4. turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

ANISIMOVA'YA 2 SET YETTİ

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Pegula ve Keys, 4. turda birbiriyle eşleşti.

