Canın sağ olsun Zeynep

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemeleri geçerek ana tabloya kalan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. turda Yulia Putintseva ile kozlarını paylaştı. Kazak raket karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan milli sporcu, 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. İlk sette skoru 3-0'dan 3-2 yapmasına rağmen 6-3 kaybeden Zeynep, ikinci sete de iyi başlayamadı. Beraberliği (3-3) buldu ancak basit hatalarla servisini kırdırdı. Seti karar oyununa götüren tenisçimiz, 7-6 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. 23 yaşındaki Zeynep, son sete de kötü giriş yaptı. Putintseva ilk 3 oyun sonunda 3-0'lık üstünlük sağladı ve seti 6-3, maçı da 2-1 kazandı.



'BENİM İÇİN BU DAHA BAŞLANGIÇ'

MAÇIN ardından Avustralya basınından SBS'ye konuşan Zeynep, "Kortta hiç yalnız hissetmedim. Evimde gibiydim. Umarım bu bir başlangıçtır" dedi.



AVUSTRALYA'DA KIRMIZI-BEYAZ COŞKU

Avustralya'nın dört bir yanından gelen Türk vatandaşlar, tribünlerde adeta tek yürek oldu ve Melbourne'de Zeynep'i yalnız bırakmadı. Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla kortu donatan tenisseverler, milli rakete her maç olduğu gibi büyük destek verdi.