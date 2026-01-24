Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit’e takılmadı!

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladığı maçtan; 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik setler sonunda 3-1 galip ayrıldı.

İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23

Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.