Avustralya Açık’ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finalde!

Avustralya'nın Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla sona erdi.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, İtalyan Luciano Darderi'yi (22) 6-1, 6-3, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Norveçli Casper Ruud (12) ile karşılaşan Shelton (8) ise 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) galip geldi ve çeyrek finalde Sinner'in rakibi oldu.

SWIATEK ZORLANMADI

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşılaştı. Rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina (5) ile eşleşti.