Zeynep Sönmez: En son oynadığım turnuvadan daha iyi oynamak istiyorum

Turnuvayı rüya gibi geçirdiğini ifade eden Sönmez, "Tabii ki çok mutluyum. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Yıla böyle başlamak çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Rüya gibi bir turnuva geçirdim diyebilirim. O yüzden çok mutluyum" dedi.

İlk turda dünya çapında önemli bir rakibi olan 11'inci sıradaki Ekaterina Alexandrova'yı mağlup etmesini değerlendiren milli tenisçi, "Daha önce oynadığım bir oyuncuydu. O yüzden biraz tanıyordum kendisini. Çok da iyi bir oyuncu. Onunla kortta olabilmek çok güzeldi. Her maçın kendi hikayesi var. O yüzden bir önceki oynadığımız maçtan tecrübelerimi aldım ve yapmam gerekenler, yapmamam gerekenleri daha net biliyordum. İyi bir maçtı, çok çekişmeli bir maçtı. Maç çok fazla gidip geldiği yer oldu ve atmosfer de çok güzeldi. Kazanabildiğim için çok mutluydum maçın sonunda" diyerek konuştu.

Turnuvada yaşanan bir başka dikkat çekici an ise maç sırasında fenalaşan top toplayıcı kıza yardım etmesi oldu. Sönmez, bu durumu insani bir refleks olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Avustralya o gün çok sıcaktı. Olay benim kortumda yaşandı. Ayrıca benim tarafımdaydı o top toplayıcı da. Kim benim yanımda olsa aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Orada kendini çok da iyi hissetmediğini gördüm, ayakta duramıyordu. Kenara doğru yürürken tamamen bayıldı. Sonra oturttuk şu an gayet iyi. Sonraki gün gittiğinde sorduğumda nasıl olduğunu evdeydi dinleniyordu. Gayet iyi dediğim gibi. Yani bana denk gelmiş oldu bu ama benim yerimde bence kim olsaydı aynısını yapardı."

Putintseva ile 3'üncü turda oynadığı maçı kaybetmesine rağmen ayakta alkışlanan ve o maçtaki atmosfer üzerine gelen soruya da yanıt veren Zeynep Sönmez, "Çok güzel bir atmosfer vardı benim için. Putintseva için de zorlu bir atmosfer olduğunun hepimiz farkındaydık. Ben onun davranışları için konuşamam. Bu benim için doğru olmaz. Kendi açımdan mükemmel atmosfer vardı. Çok keyif aldım. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Gerçekten enerji çok güzeldi benim için. Onun için de eminim ki ona karşı olduğu için zor bir durum söz konusuydu ama dediğim gibi tekrardan onun davranışlarına benim yorum yapmam doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

PUTINTSEVA'DAN ZEYNEP'E: ÇOK İYİ OYNADIN, BENCE ÇOK YAKIN ZAMANDA ÇOK DAHA YÜKSEK YERLERE GELECEKSİN

Maç sonrasında rakibiyle soyunma odasında karşılaştıklarını belirten Sönmez, "Putintseva ile maçtan sonra soyunma odasında görüştük, yani denk geldik ve bana 'Çok iyi oynadın. Bence çok yakın zamanda çok daha yüksek yerlere geleceksin. Senle oynarken çok zorlandım' gibi bir yorum yaptı. Ben de teşekkür ettim" dedi.

Olası bir eşleşme ihtimali üzerinden Putintseva'yı 4'üncü turda eleyen Iva Jovic hakkında da konuşan milli tenisçi, "Maalesef bunu bilemiyorum çünkü olmadı ama Iva da çok iyi bir oyuncudur. Çok genç ve Sırp fasıllı Amerikalı bir oyuncu. Çok yetenekli. Eminim çok çok daha başarılı olacak. Yani onu tebrik ediyorum. Bence çok güzel tenis oynadı. Çok güzel bir maç oynadı. Umarım daha da iyi yerlere gelecek ama tabii ki onunla oynasaydım nasıl bir maç olurdu onu bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK AZ KALABİLİYORUM'

Yoğun turnuva temposu nedeniyle Türkiye'ye çok sık gelemediğini ifade eden Zeynep Sönmez, "Evet çok az Türkiye'ye gidebiliyorum maalesef. Yani hem maalesef hem de işimi yapabildiğim için mutluyum. Yani ikisi beraber çok dolu geçiyor. Genelde erken yatmam ve erken kalkmam gerekiyor. Beslenmeme dikkat etmen gerekiyor. Dinlenmem de antrenman kadar önemli çünkü her şey bir bütün aslında. Hepsine dikkat ederek hareket etmeye çalışıyorum. Çoğu zaman seyahat ediyorum. Bol su tüketimine dikkat ediyorum. Vücudumun da ödem yapmaması için dikkat ediyorum. Aslında sporcu olmak tam zamanlı bir iş. Her şeye dikkat etmeniz vücudunuza zihninize iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü seyahat ettikten sonra da yorgun olsak da dinlenme şansımız olmuyor. Hep performans sergilemek zorundayız. O yüzden sağlığıma ekstra dikkat etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.