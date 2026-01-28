Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Ziraat Bankkart set vermeden galip!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 22:31

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Ziraat Bankkart set vermeden galip!

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında evinde Slovenya'nın ACH Volley ekibini 3-0 mağlup etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Slovenya'nın ACH Volley ekibini 3-0 yendi.

Başkent temsilcisi puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Antonella Verrascina (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Dick, Burakhan Tosun)

ACH Volley: Tine, Janez, Toncek, Luka, Alen, Gregor (Jani, Jozef, Jost, Nejc, Klemen, Jani)

Setler: 25-21, 25-21, 25-20

Süre: 76 dakika (25, 26, 25)

