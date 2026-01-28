Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Erkekler CEV Kupası: Fenerbahçe evinde set vermeden yükseldi!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 21:09 Son Güncelleme: 28.01.2026 21:17

Erkekler CEV Kupası: Fenerbahçe evinde set vermeden yükseldi!

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Slovenya'nın OK Alpacem Kanal takımını 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

AA
Erkekler CEV Kupası: Fenerbahçe evinde set vermeden yükseldi!
  • ABONE OL

Bir üst tura adını yazdıran sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, play-off turunda Orion Stars (Hollanda)-CSM Corona (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Fenerbahçe Medicana: Galvez, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Chinenyeze (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Caner Dengin)

OK Alpacem Kanal: Stojanovic, Jeroncic, Sesek, Ranc, Fink, Godnic (Okroglic, Konjedic)

Setler: 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)

ARKADAŞINA GÖNDER
Erkekler CEV Kupası: Fenerbahçe evinde set vermeden yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz