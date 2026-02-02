88 yıllık rekoru kırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz tarihi bir zafere imza attı. Dünya 1 numarası Alcaraz, rakibi karşısında ilk seti 6-2 kaybetti. Direncini yükselten İspanyol raket, aynı skorla galip gelerek eşitliği sağladı. Djokovic'e son iki oyunda da 6-3 ve 7-5 ile üstünlük kuran Alcaraz, 3 saat 2 dakika süren maçta şampiyonluğa ulaştı. Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı 2'şer kez kazanan başarılı raket, tenisteki 4 büyük turnuvada da ipi göğüsleyerek "kariyer grand slam" yapma başarısını gösterdi. 22 yaş 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını aldı. 1938 Fransa Açık'ta "kariyer grand slam" yapan Don Budge'ın (22 yaş 363 gün) 88 yıllık rekorunu kırdı.