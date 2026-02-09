Haber turu

Derbide son sözü Fenerbahçe söyledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi müthiş mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti. Karşılaşmaya daha etkili başlayan sarı-kırmızılar, ilk çeyreği 20-13, devreyi ise 33-32 önde kapattı. Aslan son periyoda da 57-52 üstün girdi. Tarık Biberovic'in önderliğinde sazı eline alan Kanarya, 72-65 öne geçti. Kritik anlara 77-77 beraberlikle girilirken Fenerbahçe, son anlardaki basketiyle mücadeleyi 79-77 kazandı. Sarılacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini alırken Cimbom, 8. kaybını yaşadı. F.Bahçe'de Tarık 21, Horton ise 12 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda James Palmer 16 sayı buldu. Diğer müsabakada Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 98-81 mağlup etti. Bu arada Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide F.Bahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 105-68 devirdi.

Alperen üst üste ikinci kez All-Star'da

Milli basketbolcu Alperen Şengün'e sevindirici haber geldi. Alperen, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'in yerine All-Star kadrosuna davet edildi. NBA'den yapılan açıklamada ''NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'in pivotu Alperen Şengün'ü sakatlanan Oklahoma Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'in yerine 2026 NBA All-Star maçı için Dünya Takımı'na seçti'' ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki milli yıldızımız üst üste ikinci kez yıldızlar karmasında mücadele edecek. Organizasyon 13-15 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers'ın evi İntuit Home'da düzenlenecek.

Kış Olimpiyatları'nda KORKUNÇ KAZA

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar iniş kategorisinde ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, yarışın başında kaza geçirdi. Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki Vonn, yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığına rağmen risk alarak olimpiyatlarde yarışmaya karar verdi. Kayak efsanesi, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü. Zeminde yuvarlanan Vonn, uzun süre yerde kalırken sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Von'un, Alp disiplininde bir olimpiyat ve 2 dünya şampiyonluğu bulunuyor.