Ergin Ataman'dan anneye son görev

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın dün hayatını kaybeden annesi Gülten Ataman bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe filede tutulamıyor

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. Setler 14-25, 19-25, 25-16 ve 19-25 sona erdi. Sarı-lacivertliler, 21. maçında 18. galibiyetini aldı. Arina Fedorovtseva 27 sayıyla maçın en skoreri oldu. Diğer sonuçlar: İlbank-Bahçelievler: 3-1, Göztepe- VakıfBank: 1-3, Eczacıbaşı-THY: 3-0, Beşiktaş-Zeren: 0-3, Galatasaray- Aras: 3-1, Aydın-Nilüfer Bld: 1-3.

Abu Dabi'de Bengisu fırtınası: 3 madalya ve Türkiye rekoru!

ULTRA maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Master Games) 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, 35 ülkeden 25 bin sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, ilk üç günde 30 artı yaşta bir altın, 2 gümüş madalya aldı. İlk gün 5 bin metre serbestte birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, sonrasında 200 metre karışıkta 2.49.12 ve 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ile gümüş madalya elde etti. Milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yarıştığı 100 metre kurbağalamada 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Alperen: Güzel haberler vermekten mutluyum

TÜRKIYE'YI NBA'de temsil eden Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'ına seçilmesiyle ilgili konuştu. Houston Rockets forması giyen milli yıldız, "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum. Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. Bu sezon 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcunun da yer alacağı All-Star organizasyonu bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde yeni formatıyla düzenlenecek