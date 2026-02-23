Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray Daikin ayrılığı açıkladı
Giriş Tarihi: 23.02.2026 21:18

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Martyna Lukasik ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Martyna Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lukasik, geçen haziran ayında İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

