Haber turu

MEKSİKA'DA KAOS ÇIKTI DÜNYA KUPASI TEHLİKEDE!

ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Meksika'da büyük olaylar yaşanıyor. Kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çete üyeleri, hükümete karşı savaş ilan etti. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken eyaletin farklı bölgelerinde araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı hatta uçuşların askıya alındığı kaydedildi. A Milli Takımımızın da play-off'ları geçmesi halinde yer alacağı Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. FIFA da Meksika'da yaşanan olayları yakından takip ediyor.



UEFA GELİRLERİNDE TÜRKİYE İLK 10'DA

AVRUPA kupalarında son 16 turuna kalan takımlar bu hafta belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu için Juventus'a; Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nottingham Forest'a konuk olacak. Konferans Ligi'ndeki Samsunspor ise evinde Shkendija'yı ağırlayacak. Play-off'taki rövanşlar öncesinde ülkelerin bu sezon UEFA gelirleriyle ilgili paylaşılan rapora göre Türkiye ilk 10'da yer aldı. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Avrupa kupalarında en fazla takımla yer alan İngiltere (566.8 milyon Euro) en fazla gelir elde eden ülke oldu. İspanya (357.2 milyon Euro) ikinci, Almanya (331.6 milyon Euro) üçüncü, İtalya (298.4 milyon Euro) dördüncü ve Fransa (248.1 milyon Euro) beşinci sırada yer aldı. Listede 10. basamağa yerleşen Türkiye'nin bu sezonki toplam UEFA gelirinin 66.7 milyon Euro olduğu aktarıldı.



BASKETBOLDAN DEV İŞ BİRLİĞİ

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, TotalEnergies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'la ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve yöneticiler katıldı. Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye vizyonu' doğrultusunda yerli ve milli markalarımızın güçlenmesi, küresel ölçekte rekabet eden yapılar haline gelmesi ve spora destek veren kurumlara dönüşmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı iş birliğinin Türk basketboluna yeni başarılar kazandırmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.