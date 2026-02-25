Haber turu

Solskjaer'in yardımcısı Kayseri'nin hocası oldu

Sezona Markus Gisdol ile başlayan, 98 gün sonra yollarını ayıran, yerine gelen Radomir Djalovic'i de 135 gün sonra gönderen Kayserispor yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını üstlenen Norveçli Erling Moe ile anlaştı. Yeni teknik adamın, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor. Kayserispor 23 haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyetle puan cetvelinin 17. sırasında yer alıyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.



Türk basketboluna yeni enerji geldi: Sneaks Up!

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, milli takımlarının resmi sponsorları arasına Sneaks Up'ı da kattı. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Sneaks Up arasındaki iş birliği enerjiyi, tutkuyu ve basketbol kültürünü bir araya getiren değerli bir ortaklıktır. Sneaks Up'ın dinamizmi ve genç odaklı yaklaşımıyla Türk basketbolunun geleceğine birlikte değer katacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Sneaks Up Üst Yöneticisi Mustafa Ünal, "Gençlerin hayallerine eşlik etmek, sahadaki tutkuyu stil ve kültürle buluşturmak en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.



Alperen Şengün coştu 'Triple-Double'ı kaçırdı

NBA'DE Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı konuk ettiği mücadeleden 125-105 galip ayrıldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken, istatistikleriyle triple-double'ı kıl payı kaçırdı. Toyota Center'da oynanan maçta, Jabari Smith Jr. 31 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson 20 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Kevin Durant 18 sayı kaydederken, Alperen ise 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist kaydetti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Jazz'da, Lauri Markkanen 29, kenardan gelen Brice Sensabaugh 26 sayıyla oynadı.