Messi&Ronaldo tarih oldu! Yeni ikili Arda&Kenan

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

VAV TV'de 'Sahur Sevinci' programına katılan eski yıldız futbolcu Mesut Özil, kanalın sosyal medya hesabında 'O mu, bu mu' sorularını yanıtladı. Özil, 'Messi mi, Ronaldo mu?' sorusuna, "Bence Arda (Güler) ve Kenan (Yıldız)" yanıtıyla dikkat çekti. İşte o sorular ve yıldız ismin cevapları:Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı? Sahura kadar uyanık kalmak.Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi? Son dakika iftara yetişmek.Teravihte hızlı imam mı, uzun uzun kıraat mı? Uzun uzun kıraat.Messi mi yoksa Ronaldo mu? Bence Arda ve Kenan.