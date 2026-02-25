Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:47 Son Güncelleme: 25.02.2026 09:48

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

AA
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvadaki tekler ilk tur maçında, klasmanın 204 numarası Brace ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak.

Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.

