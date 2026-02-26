Hacıosmanoğlu, Bakan Akın Gürlek’i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek
'i makamında ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Gürlek'e nazik misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bilindiği gibi Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken, TFF ile eş güdümlü olarak Türk futbolunda 'temiz eller' operasyonu kapsamında bahis ve şike soruşturmaları başlatılmış,
bahis skandalına karışan futbolcular, hakemler, kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler, doktorlar ve kulüp çalışanları çeşitli cezalar almıştı.