Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hacıosmanoğlu, Bakan Akın Gürlek’i ziyaret etti
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Hacıosmanoğlu, Bakan Akın Gürlek’i ziyaret etti

Hacıosmanoğlu, Bakan Akın Gürlek’i ziyaret etti
  • ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Gürlek'e nazik misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bilindiği gibi Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken, TFF ile eş güdümlü olarak Türk futbolunda 'temiz eller' operasyonu kapsamında bahis ve şike soruşturmaları başlatılmış, bahis skandalına karışan futbolcular, hakemler, kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler, doktorlar ve kulüp çalışanları çeşitli cezalar almıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hacıosmanoğlu, Bakan Akın Gürlek’i ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz