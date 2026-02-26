Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:50

VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Türk voleybol kulüplerinden VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın, çeyrek finaldeki rakipleri netleşti.

AA
VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana’nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
  • ABONE OL

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda play-off turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor'dan sonra VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın da rakipleri belirlendi.

İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımı, Yunan ekibi Olympiakos'u iki maçta da yenerek Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank ile eşleşti.

İtalyan kulüpleri arasındaki eşleşmede ise Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara'yı altın set sonucu geçerek Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 10-12 Mart, rövanşlar ise 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

2026 CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Numia Vero Volley Milano (İtalya)-VakıfBank

Zeren Spor-Imoco Volley (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit-Developres Rzeszow (Polonya)

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)-Fenerbahçe Medicana

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz