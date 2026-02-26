VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana’nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda play-off turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor'dan sonra VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın da rakipleri belirlendi.

İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımı, Yunan ekibi Olympiakos'u iki maçta da yenerek Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank ile eşleşti.

İtalyan kulüpleri arasındaki eşleşmede ise Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara'yı altın set sonucu geçerek Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 10-12 Mart, rövanşlar ise 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

2026 CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Numia Vero Volley Milano (İtalya)-VakıfBank

Zeren Spor-Imoco Volley (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit-Developres Rzeszow (Polonya)

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)-Fenerbahçe Medicana