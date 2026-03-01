Haber turu

Guardiola'dan dünyaya net mesaj

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise yine ders veren açıklamalarda bulundu. Daha önce Filistin'e açıkça çok kez destek veren İspanyol hoca, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Bakın, şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün (dün) neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne" ifadelerini kullandı.

Golf tutkunları Gloria'da buluştu

Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında 12 ülkeden 125 golfçüyü bir araya getirdi. Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde Belek'te gerçekleştirilen organizasyon, bir hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Karşılaşmalar, Gloria Golf Club bünyesindeki New Course ve Old Course sahalarında oynandı. Profesyonel golfçüler, turnuva boyunca yüksek tempolu performans sergiledi. Son güne kadar süren çekişme, heyecanı finale taşıdı. Düzenlenen gala ile dereceye girenlere ödülleri verilirken şampiyonlar da kupalarına kavuştu

Filede dev derbide G.Saray güldü

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin'in karşı karşıya geldiği derbi büyük bir çekişmeye sahne olurken, son gülen sarı-kırmızılılar oldu. İlk seti Galatasaray 15-25 üstün tamamlarken, siyah-beyazlılar ikinci sette 25-22 ile durumu 1-1'e taşıdı. Üçüncü seti 22-25 alan Galatasaray, dördüncü sette 25-23 ile yine yakalandı. Dev mücadelede kazananı karar seti belirledi. Bu bölümü 8-15 üstün bitiren Galatasaray, 3-2'lik sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti.

Toprak sprint yarışında 20. oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix sprint yarışını milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 20. sırada tamamladı. 4 bin 554 kilometrelik Chang Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sprint yarışında 19.39.155'lik derece ile Red Bull KTM Fabrika takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta, birinci sırayı aldı. Prima Pramac Yamaha'nın sporcusu Toprak, bitime iki tur kala düşerek 20. oldu. MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Yarış, bugün saat 11.00'de 26 tur üzerinden koşulacak.