Formula 1’de yeni sezon heyecanı başlıyor!

Giriş Tarihi: 2.03.2026 17:40 Son Güncelleme: 2.03.2026 17:45

Motor sporlarının en üst düzey organizasyonu Formula 1’de heyecan yeniden başlıyor. Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 sezonunda ilk yarış Avustralya’da yapılacak.

Formula 1 heyecanı kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor. 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turlarıyla devam edecek ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek. Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

F1 ana yarışları, Serhan Acar'ın anlatımı ve Jason Tahincioğlu'nun yorumlarıyla ekrana gelirken; F1 sıralama turları, F1 Sprint yarışları ve F1 antrenman turları, Uygar Karaca'nın sunumu ve Jason Tahincioğlu'nun uzman yorumlarıyla izleyicilerle buluşacak.

Avustralya Grand Prix Yayın Programı:

6 Mart Cuma

04:30 – 05:30 | 1. Antrenman Turları

08:00 – 09:00 | 2. Antrenman Turları

7 Mart Cumartesi

04:30 – 05:30 | 3. Antrenman Turları

08:00 – 09:00 | Sıralama Turları

8 Mart Pazar

07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix

