Altekma, İtalya’da final için sahada

Allianz Cloud Milano Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak mücadeleyi Fedor Tilser (Slovakia), Magnus Hagström (İsveç) hakem ikilisi yönetecek.

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden ve şimdiye kadar 16'lı finaller turunda Hollanda'dan Sliedrecht Sport'u 8'li finaller turundaPortekiz'den Benfica'yı çeyrek finalde ise Romanya'dan SCM Zalau'yu eleyen İzmir temsilcisi, Milano'dan zaferle dönerek final kapısını aralamayı hedefliyor.

Altekma, 12 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Lacivert-beyazlılar finale kalırsa VK Slovan Bratislava (Slovakya)-Lindemans Aalst (Belçika) eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek.