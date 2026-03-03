Formula 1’de heyecan başlıyor

Formula 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor. 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turları ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek.

Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

Avustralya Grand Prix programı şöyle:



6 Mart Cuma

04:30 - 05:30 | 1. Antrenman Turları

08:00 - 09:00 | 2. Antrenman Turları



7 Mart Cumartesi

04:30 - 05:30 | 3. Antrenman Turları

08:00 - 09:00 | Sıralama Turları



8 Mart Pazar

07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix

