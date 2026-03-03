Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1’de heyecan başlıyor
Giriş Tarihi: 3.03.2026 10:44

Formula 1’de heyecan başlıyor

Formula 1 heyecanı 8 Mart Pazar günü gerçekleşecek Avustralya GP büyük yarış ile kaldığı yerden devam edecek.

İHA
Formula 1’de heyecan başlıyor
Formula 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor. 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turları ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek.

Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

Avustralya Grand Prix programı şöyle:

6 Mart Cuma
04:30 - 05:30 | 1. Antrenman Turları
08:00 - 09:00 | 2. Antrenman Turları

7 Mart Cumartesi
04:30 - 05:30 | 3. Antrenman Turları
08:00 - 09:00 | Sıralama Turları

8 Mart Pazar
07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix

ARKADAŞINA GÖNDER
