Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray kupada Dörtlü Final'de
Giriş Tarihi: 4.03.2026 22:15

Galatasaray kupada Dörtlü Final'de

Galatasaray, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi

AA
Galatasaray kupada Dörtlü Final’de
  • ABONE OL

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu)

Kuzeyboru: Lozo, Ergül Avcı, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Enwenonwu (Dilek Kınık Ekşi, Smarzek, Yaren Işık, Gamze Kılıç, Merve Çepni)

Setler: 26-24, 25-23, 25-22

Süre: 88 dakika (26, 31, 31)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kupada Dörtlü Final'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz