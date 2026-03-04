Galatasaray kupada Dörtlü Final’de

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu)
Kuzeyboru: Lozo, Ergül Avcı, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Enwenonwu (Dilek Kınık Ekşi, Smarzek, Yaren Işık, Gamze Kılıç, Merve Çepni)
Setler: 26-24, 25-23, 25-22
Süre: 88 dakika (26, 31, 31)