Haber turu

Savaş tenisçilerimizi vurdu!

Türkiye Tenis Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nın güvenlik gerekçesiyle durdurulmasının ardından açıklama yaptı. Duyuruda, "Sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ve ekipleri ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız, Katar ve Abu Dabi Büyükelçilerimizin en üst seviyedeki desteği ve koordinasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

17 ayda 7 kupa aldı, kovuldu

BREZİLYA'NIN köklü kulüplerinden Flamengo, teknik direktörü Filipe Luis ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kısa bir süre önce sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar uzatılan 40 yaşındaki hocanın kovulması futbol kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü Filipe Luis, Flamengo ile 17 ayda 7 kupa kazanmış, önceki gece oynanan kupa maçında Madureira'yı 8-0 mağlup etmişti. Ligde oynanan ilk 3 maçta yalnızca bir galibiyet alınmasının ve sezona kötü başlanmasının ayrılık kararında etkili olduğu öğrenildi.

C.Ronaldo ailesini kaçırdı!

İRAN savaşı, spor dünyasını da derinden etkiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, endişesi sebebiyle ailesini Madrid'e gönderdi. Takımının Al-Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının ertelenmesinin ardından güvenlik nedeniyle Ronaldo'nun, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarını özel jetiyle Madrid'e yolladığı bildirildi.

Arda Turan, UEFA'ya takıldı

UKRAYNA ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile karşı karşıya geleceği iç saha maç-ı nı Türkiye'de oynamak istediğini açıklamıştı. Bu çağrıya karşılık veren Göztepe, "Our Home is Your Home" (Bizim evimiz senin evin) diyerek maça ev sahipliği yapabileceğini ilan etmişti. Ancak Donetsk'in, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynama talebini UEFA kabul etmedi. Karara göre; 12 Mart ve 19 Mart tarihlerindeki iki karşılaşma da Polonya'da oynayacak.