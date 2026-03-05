Bengisu ve Damla’dan gurur dolu madalyalar

İki milli kadın sporcumuz dün büyük başarıya imza attı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.
İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenen Damla, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Ardından da Finlandiya'dan güzel haber geldi. Bengisu Avcı, Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalama 30-39 yaş kadınlarda 3,07,83'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.