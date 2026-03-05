‘Kaçtı’ denilen Ronaldo kulüp tesislerinde çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırması sonrasında Suudi Arabistan'ı terk ettiği öne sürülmüştü. Bu iddialara fotoğraflarla yanıt geldi...Haberde, futbolcunun sakatlığının süresi ve niteliğinin henüz kesinleşmediği belirtilerek, oyuncunun 7 Mart'ta Neom'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğinin kesinleşmesi halinde tedavi programının açıklanacağı ifade edildi.