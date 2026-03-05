‘Kaçtı’ denilen Ronaldo kulüp tesislerinde çıktı

Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırması sonrasında Suudi Arabistan'ı terk ettiği öne sürülmüştü. Bu iddialara fotoğraflarla yanıt geldi... Suudi basınına göre; Portekizli süper star, önceki gün öğleden sonra kulüp tesislerindeydi ve daha sonra sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gitti.
Haberde, futbolcunun sakatlığının süresi ve niteliğinin henüz kesinleşmediği belirtilerek, oyuncunun 7 Mart'ta Neom'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğinin kesinleşmesi halinde tedavi programının açıklanacağı ifade edildi.