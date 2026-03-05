Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sultanlar Ligi'nde 25. hafta başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 5.03.2026 09:30

Sultanlar Ligi'nde 25. hafta başlıyor! İşte program...

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 25. haftanın açılış mücadelesi, yarın saat 15.30'da Vakıfbank ile Aras Kargo arasında oynanacak.

AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

- Yarın:

15.30 Vakıfbank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)

- 7 Mart Cumartesi:

13.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)

14.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 Göztepe-Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)

20.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

