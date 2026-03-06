Formula 1’de sezon Avustralya’da başlayacak!

Formula 1'de güç üniteleri ve şasinin aynı anda yeniden yapılandırıldığı 2026 sezonunda yeni nesil araçlar, sezonun ilk yarışı için Albert Park'ta görücüye çıkacak.

Araçlarda yaşanan büyük değişim, pilotlara her zamankinden fazla sorumluluk yüklüyor. Enerji kullanımı, geri kazanımı ve korunması konusundaki kritik kararlarda doğru adımları atan pilotlar, podyuma daha yakın olacak.

"ANLAMAK İÇİN DİPLOMA GEREKİYOR"

2021-2024 yıllarında üst üste 4 kez şampiyon olan Red Bull pilotu Max Verstappen, araçlara eleştirel bir yaklaşımla, "Bu, steroid almış Formula E" derken, kariyerinde 7 şampiyonluk bulunan Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise "Anlamak için diploma gerekiyor." yorumunu yaptı.

2026 SEZONUNA ÖZEL TERMİNOLOJİ

Formula 1 yönetiminin duyurduğu yeni terminolojiye göre motor sporları tutkunlarını yeni sezonda "geçiş modu", "güç artırma modu", "aktif aerodinamik" ve "yeniden şarj" gibi terimler bekliyor.

2011'de tanıtılan DRS'nin yerini bu yıldan itibaren geçiş modu (overtake mode) alacak. Öndeki araçla farkı bir saniyenin altına indiren pilotlar, "DRS bölgeleri" yerine turun herhangi bir bölümünde ekstra güç kullanabilecek. Pilotlar tarafından kontrol edilen güç artırma moduyla (boost mode), yarıştaki konuma göre hücum veya savunma amaçlı, tek bir düğmeyle motor ve bataryadan maksimum güç alınması sağlanacak.

Yere basma kuvvetinin yüzde 15 ila 30 oranında azaldığı yeni dönemde, araçların düzlük ya da virajda olmasına bağlı otomatik açılıp kapanan ön ve arka kanat düzenlemeleri (aktif aerodinamik) yapıldı.

Pilotlar, frenleme yaparak, düzlük sonlarında gaz keserek ve kısmi güç uygulanan virajlarda bataryalarını geri kazanılan enerjiyle yeniden şarj (recharge) edebilecek.

F1 ARAÇLARINDA DEĞİŞİM

Büyük bir değişime uğrayan F1 araçlarında, gücün yüzde 50'si içten yanmalı motordan, yüzde 50'si ise elektrikten gelecek. Daha çevik ve rekabetçi olması için boyutları küçültülen araçlarda, dingil mesafesi 20 cm (3,4 metreye), genişlik 10 cm (1,9 metreye) düşürülürken, ağırlık ise 30 kilo azalarak 770 kiloya çekildi.

Lastiklerin önde 25 milimetre, arkada 30 milimetre daraltılarak ağırlık ve sürtünmenin azaltıldığı araçlarda, 18 inçlik jantlarda değişiklik olmadı.

MERCEDES VE FERRARI ÖNE ÇIKTI

Sezon önce testlerdeki performanslara göre Mercedes ve Ferrari, şampiyonluk mücadelesi verecek McLaren ve Red Bull'a karşı daha avantajlı görünüyor.

Son şampiyonluğunun (2008 markalar) üzerinden 18 yıl geçen Ferrari, 2026 hazırlıklarına en erken başlayan ekip oldu. Ferrari araçları testlerde tempolu, dayanıklı ve kalkışlarda etkili bir performans sergilerken, Charles Leclerc son günün en hızlı ismiydi.

Testlerde dayanıklılığıyla dikkati çeken Mercedes, temposunu korumayı başarırsa Formula 1'de bu sezon George Russell veya Kimi Antonelli ile yeni bir şampiyon çıkarabilir.

Geçen yıl pilotlar ve markalarda şampiyonluğa ulaşan McLaren, rekabetçi ve podyuma çıkmayı bilen Lando Norris-Oscar Piastri ikilisiyle yine şampiyonluğun önemli adayı olacak.

Köklü değişikliklerin olduğu sezona kendi motorunu üreterek girme cesaretini gösteren Red Bull, şampiyon pilotu Verstappen'in yanında yeni pilotu Fransız Isack Hadjar ile puan mücadelesi verecek.

TAKIMLAR VE PİLOTLAR

2026 yılında F1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

2026 TAKVİMİ

Formula 1'de toplam 24 yarışın yer aldığı takvim, 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılacak.

Bu yılın takvimine İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'si yerine İspanya'da Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist 6-8 Mart Avustralya Melbourne 13-15 Mart Çin Şanghay 27-29 Mart Japonya Suzuka 10-12 Nisan Bahreyn Sakhir 17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde 1-3 Mayıs ABD Miami 22-24 Mayıs Kanada Montreal 5-7 Haziran Monako Monako 12-14 Haziran İspanya Barselona 26-28 Haziran Avusturya Spielberg 3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone 17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps 24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte 21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort 4-6 Eylül İtalya Monza 11-13 Eylül İspanya Madrid 25-27 Eylül Azerbaycan Bakü 9-11 Ekim Singapur Singapur 23-25 Ekim ABD Austin 30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City 6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo 19-21 Kasım ABD Las Vegas 27-29 Kasım Katar Lusail 4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina