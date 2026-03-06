Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi
Giriş Tarihi: 6.03.2026 18:32 Son Güncelleme: 6.03.2026 18:33

VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi

VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Aras Kargo'yı 3-0 yendi.

AA
VakıfBank, Aras Kargo’ya set vermedi
  • ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Nurper Özbar, Davut Köseoğlu

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Malual, Derya Cebecioğlu (Jegdic, Aylin Acar, Dangubic, Sıla Çalışkan, Cazaute)

Aras Kargo: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, İrem Çor (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Özge Nur Çetiner)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 84 dakika (26, 28, 30)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz