Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 5 setlik derbinin galibi Eczacıbaşı
Giriş Tarihi: 8.03.2026 00:02 Son Güncelleme: 8.03.2026 00:03

5 setlik derbinin galibi Eczacıbaşı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasarary Daikin'i 3-2 mağlup etti.

İHA
5 setlik derbinin galibi Eczacıbaşı
  • ABONE OL
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-22-25, 23-25, 25-18 ve 15-9'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Yasemin, Carutasu, Sylla, Wang, Bongaerts, İlkin, Eylül (L), Grobelna, Naz, Ayçin
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Dilay, Boden, Meliha, Smrek, Maglio
Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15
Süre: 140 dakika (31, 29, 32, 27, 21)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
5 setlik derbinin galibi Eczacıbaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz