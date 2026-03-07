Bakan Bak: "Kadın sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadın sporcuların elde ettiği madalyaları hatırlamak ve onların başarılarını kutlamak adına önem taşıdığını söyledi.

Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı açıklamada, Türk kadınlarının, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla dikkat çektiğini vurgulayarak, "Kadın milli sporcularımız son bir yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 1630'u altın olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kadın sporcularımızla gurur duyuyor, onları tebrik ediyoruz" dedi.

"DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'de kadın sporcuların, son yıllarda uluslararası alanda adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, "Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline gelen kadın sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla tarih yazıyor. Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kadın milli sporcularımız son bir yılda bin 630'u altın, bin 581'i gümüş, bin 616'sı bronz olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Tüm kadın sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kadın sporcularımızın bu başarılarını devam ettirmeleri için gereken teşviki ve düzenlemeleri sağladık. Desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

"GENÇ NESİLLERE İLHAM OLUYORLAR"

Osman Aşkın Bak, sporun her alanında kadınların varlığını artırmak için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Kadınlar, sporda önceliğimiz. Spor yapan her kadının toplumda değişimin öncüsü olacağına inanıyoruz. Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz. Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Spor yapan çocuklar disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla aileler ve kadınlarımızın spora yönlendirilmesi çok önemli. Kadın sporcuların başarıları ve hikayeleri medyada daha fazla yer almalı ve görünür olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.