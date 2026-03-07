Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta başlıyor!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 10:13

Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta başlıyor!

Efeler Ligi'nin 23. haftası, yarın saat 13.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasında oynanacak maçla başlayacak.

AA
Voleybol Efeler Ligi’nde 23. hafta başlıyor!
  • ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.

Ligde 23. haftanın maç programı şu şekilde:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şahinbey)

16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Galatasaray HDI Sigorta, haftayı maç yapmadan geçecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz